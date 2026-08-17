250 طفلاً يشاركون في فعاليات «صيفنا سعادة»

اختتمت غرفة عجمان مشاركتها في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2026»، بتنظيم حفل لتكريم الجهات الداعمة ومقدمي الورش والفعاليات وفريق عمل الغرفة، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح المشاركة، وما قدموه من برامج نوعية، تنوعت بين الرياضة والتراث والفنون والابتكار.

وأكدت رئيسة قسم العلاقات العامة والفعاليات في غرفة عجمان، نجلا الظفري، أن الفعاليات استقطبت 250 طفلاً وناشئاً، ما يعكس تنوع البرامج ونجاحها في جذب الفئات المستهدفة، لاسيما أن الفعاليات وفرت بيئة تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه.

وقالت إن مشاركة الغرفة في برنامج «صيفنا سعادة» تعكس التزامها بدعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء جيل يمتلك مهارات متنوعة، وتمنحه مساحة للتجربة والتعلم واكتساب خبرات جديدة، إلى جانب استثمار الإجازة في أنشطة تعزز الثقة بالنفس وتشجع على الإبداع.

وأوضحت أن الغرفة قدمت باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية والتراثية والإبداعية، شملت «سنع المجالس» و«أبطال الجوجيتسو» و«استوديو صناع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي»، و«باريستا الصغار»، و«الفنون اليدوية»، و«عالم السلايم»، بهدف توفير تجربة صيفية تجمع بين التعلم والمتعة وتنمية المهارات.