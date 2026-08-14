مستشفى القاسمي يطبّق أحدث نظام لتوصيل الأنسولين لأطفال «السكري»

أطلق مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تطبيق نظام «أومنيبود 5» لتوصيل الأنسولين تلقائياً للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى منشآت المؤسسة، بما يعزز توظيف أحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية التخصصية، والارتقاء بجودة الحياة للأطفال.

وأكدت مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، الدكتورة صفية سيف الخاجة، أن «أومنيبود 5» يعد أول نظام متكامل لتوصيل الأنسولين آلياً من دون أنابيب، مع مراقبة مستمرة لمستويات الغلوكوز، حيث يستخدم النظام خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط جرعات الأنسولين تلقائياً كل خمس دقائق وفق القراءات اللحظية لمستويات الغلوكوز، الأمر الذي يسهم في زيادة فترات استقرار معدل السكر في الدم، وبالتالي الحد من نوبات ارتفاعه وانخفاضه، بما ينعكس إيجاباً على صحة الأطفال وجودة حياتهم.

وأوضحت استشارية الغدد الصماء والسكري عند الأطفال رئيسة وحدة السكري والغدد الصماء في المستشفى، الدكتورة عائشة شطاف، أن فريق العمل في وحدة السكري والغدد الصماء يعمل على تعديل إعدادات مضخة الأنسولين لكل مريض بصورة فردية، لضبط الجرعات وفق النظام الجديد، إضافة إلى المتابعة المستمرة لضمان الاستخدام الآمن والفعال للنظام.