«الشارقة الخيرية» تنفذ 4309 عمليات لـ «ضعف الإبصار»

أجرت جمعية الشارقة الخيرية 4309 عمليات جراحية لعلاج أمراض العيون بكلفة إجمالية بلغت 2.2 مليون درهم، وذلك ضمن 27 حملة طبية متخصصة، نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري، في عدد من البلدان المشمولة ببرامج مساعداتها الخارجية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، محمد راشد بن بيات، في بيان صحافي، أمس، أن هذه الحملات تأتي ضمن البرامج الطبية الرامية للوصول إلى المرضى في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وأوضح أن التدخلات الطبية والجراحية المتخصصة شملت عمليات المياه البيضاء والزرقاء، وجراحات القرنية، وإزالة الظفرة، إلى جانب تدخلات علاجية أخرى، وفقاً لطبيعة الحالات التي خضعت للفحص والتقييم من قبل الفرق الطبية، وأشار بن بيات إلى أن مشكلات الإبصار تشكل عائقاً أساسياً أمام مواصلة التعليم والعمل وممارسة الحياة الطبيعية، لاسيما للحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً ولا تمتلك أسرها القدرة على تحمل التكاليف.

وبين أن توجيه المساعدات الطبية المباشرة يسهم في تحسين الواقع الصحي للمستفيدين، وتمكينهم من استعادة قدرتهم على الإبصار والاعتماد على النفس، لافتاً إلى أن البرامج الطبية تمثل مساراً رئيساً في المساعدات الخارجية للجمعية.

ونوه نائب رئيس مجلس الإدارة بأن تنفيذ هذه الحملات يتم بمشاركة فِرَق تطوعية من الأطباء العاملين في القطاع الصحي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، داعياً أهل الخير إلى مواصلة دعم جهود الجمعية والإسهام في توفير الرعاية الطبية للمرضى من الحالات المستحقة.