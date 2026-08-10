«إسلامية الشارقة» تطلق «قلوب معلقة بالمساجد» في 45 مسجداً

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة تنفيذ برامجها الصيفية، الهادفة إلى استثمار الإجازة في بناء الإنسان وترسيخ القيم، بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج «قلوب معلقة بالمساجد»، ضمن برامجها الصيفية لهذا العام تحت شعار «صيف يصنع الأثر»، وذلك في نحو 45 مسجداً موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

يأتي البرنامج امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز ارتباط النشء ببيوت الله، وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة في نفوسهم، ويتزامن إطلاقه مع اختتام الدورة العلمية الصيفية الطلابية التي نفذتها الدائرة، خلال شهر يوليو، بمشاركة نحو 800 طالب وطالبة، وتضمنت برامج علمية وتربوية وأنشطة تفاعلية وثقافية وترفيهية.

ويمتد برنامج «قلوب معلقة بالمساجد» لمدة ثلاثة أسابيع، بدءاً من من اليوم وحتى 27 أغسطس الجاري، ويستهدف البنين، بما يتيح فرصة جديدة للطلاب الذين لم يتيسر لهم الالتحاق بالدورة السابقة، والاستفادة من برامج تُقام في مواقع قريبة من الأسر بمختلف مناطق الإمارة، وتشمل القرآن الكريم والسنة النبوية وأحكام العبادات والآداب والأخلاق الإسلامية، إلى جانب المسابقات والأنشطة التفاعلية.

وتزامناً مع البرنامج، تواصل الدائرة برامجها الموجهة للفتيات بتنظيم الدورة العلمية الصيفية في مسجد السلام بمنطقة بوشغارة في حي القاسمية، خلال الفترة من اليوم إلى 20 أغسطس، لتوفير فرصة إضافية للفتيات للاستفادة من محتوى علمي وتربوي متكامل، يتناول القرآن الكريم والحديث الشريف والعبادات والسيرة النبوية والآداب والأخلاق الإسلامية، إلى جانب أنشطة تفاعلية تسهم في ربط المعرفة بالحياة اليومية وتحويلها إلى سلوك وممارسات إيجابية.

وتأتي هذه البرامج ترجمةً لرؤية دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في استثمار الإجازة الصيفية لصناعة أثر مستدام في حياة الأبناء والبنات، يتجاوز شغل أوقات الفراغ إلى بناء الشخصية المتوازنة، وتنمية الوعي، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم والمسجد، وغرس الاعتزاز بالهوية الوطنية، حيث يجسد شعار «صيف يصنع الأثر» هذه الرؤية من خلال برامج تجمع بين العلم والتربية والتفاعل والترفيه الهادف، وتسهم في إعداد جيل واعٍ ومعتز بدينه ووطنه.