«الإمارات للسرطان» تدعم 40 مريضاً خلال يوليو

قدّمت جمعية الإمارات للسرطان، خلال شهر يوليو، مساعدات إلى 40 مريضاً بالسرطان من المقيمين على أرض الدولة، وأشار تقرير صادر عن مجلس إدارة الجمعية إلى أن إجمالي الدعم المقدم خلال هذا الشهر بلغ 152 ألف درهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور سالم بن ركاض العامري، إن الجمعية تقدم المساعدات إلى مرضى السرطان من مختلف الفئات العمرية، من خلال فروعها في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة ومنطقة العين.

ويشمل الدعم تغطية كلفة بعض أدوية العلاج والإعاشة والمتأخرات الإيجارية.

وأكد أن الجمعية ستبقى الجهة الوفية لخدمة المرضى والمصابين ودعمهم بكل خير وإنسانية، وبالتالي تخفيف معاناتهم وتشجيعهم على تجاوز المرض، وإشعارهم بأن هناك من يقف إلى جانبهم مادياً ومعنوياً، مشيداً بدعم الجهات الحكومية والخيرين والمساهمين مع الجمعية انطلاقاً من أسس التعاضد والتعاون والواجب الإنساني والاجتماعي والوطني.