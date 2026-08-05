«صون الأسري» يدعم رحلة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع

نظّم مركز صون للرعاية والتأهيل، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، ملتقى «صون الأسري» بمشاركة أسر الأحداث، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الرؤى بما يدعم رحلة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن نهج الهيئة في قيادة منظومة اجتماعية متكاملة، تعتمد على خدمات مرنة واستباقية مدعومة بالشراكات الاستراتيجية، بما يعزز دور الأسرة كشريك فاعل، ويدعم استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات، ويطور الخدمات الاجتماعية وفق احتياجات المستفيدين وأسرهم.

وركز الملتقى على تعزيز الحوار المباشر مع الأسر وأولياء الأمور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، إلى جانب مناقشة البرامج التأهيلية والخطط الفردية للمستفيدين، بما يعزز التكامل بين الأسرة والمركز، ويدعم تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات.

وأكدت مديرة مركز صون للرعاية والتأهيل، زينب عبدالله الدشتي، في بيان صحافي، أمس، أن الأسرة تمثل شريكاً أساسياً في نجاح برامج الرعاية والتأهيل، مشيرةً إلى أن تكامل الأدوار بين الأسرة وفريق العمل يسهم في توفير بيئة داعمة، تعزز فرص الإصلاح والتمكين وإعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع.