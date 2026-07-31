«بيت الخير» توزع 150 حصالة ذكية

أعلنت «بيت الخير» عن بدء تنفيذ مبادرة جديدة لتعزيز سهولة وسرعة التبرعات، من خلال توزيع 150 حصالة ذكية على عدد من منافذ البيع وصناديق الدفع (الكاشيرات) بالمحال التجارية في إمارة دبي والإمارات الشمالية، بما يتيح للمتسوقين المساهمة الفورية في دعم المشاريع الخيرية بمجرد إتمام عمليات الشراء.

وتوفر الحصالات الذكية خيارات تبرع مبسطة بقيمتَي خمسة دراهم و20 درهماً، مخصصة لدعم مشروعَي الصدقة اليومية والوقف الخيري، وهما من المشاريع التي تحظى بأهمية كبيرة وإقبال واسع من المحسنين، لما تقدمه من أثر مستدام في خدمة الفئات المستحقة وتعزيز ثقافة العطاء اليومي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجمعية المستمرة لتطوير قنوات التبرع، والوصول إلى أفراد المجتمع بوسائل مبتكرة تواكب التطور التقني، وتوفر تجربة تبرع أكثر سهولة ومرونة،.

من جانب آخر، قام قسم تقنية المعلومات أخيراً بإعادة تصميم وتهيئة عدّة شاشات إدارية وفق أحدث المتطلبات التقنية، لتكون جاهزة للتطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار، وذلك ضمن جهود القسم في دعم التحول الرقمي للجمعية.