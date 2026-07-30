تفاهُم لتعزيز الرعاية المتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد

أعلنت «سكينة» للصحة النفسية، التابعة لشركة «صحة»، إحدى شركات مجموعة «بيورهيلث»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتوحد، بهدف تعزيز الرعاية المتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة للأطفال وأسرهم في إمارة أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتقديم مجموعة من الخدمات، تشمل التقييمات النفسية والسلوكية، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، وتحليل السلوك التطبيقي، إلى جانب برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري، كما تتضمن الشراكة تنظيم ورش تدريبية وتوعوية للأسر والمعلمين ومقدمي الرعاية، بما يعزز قدراتهم على دعم الأطفال في البيئات التعليمية والمجتمعية.

كما سيعمل الطرفان على تطوير برامج دعم أسري متخصصة، وتعزيز التنسيق بين الخدمات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية المناسبة وتسريع التدخل المبكر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سكينة»، الدكتور زين علي اليافعي، في بيان صحافي، أمس: «إن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ نموذج رعاية متكامل يعزز التعاون بين القطاع الصحي والمجتمع المدني، ونحن نؤمن في (سكينة) بأن الرعاية الفعالة لذوي التنوّع العصبي تتطلب تكاملاً حقيقياً بين الخدمات الإكلينيكية والدعم المجتمعي، ومن خلال شراكتنا مع جمعية الإمارات للتوحد، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات متخصصة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الأسر عبر برامج دعم شاملة تعزز جودة الحياة وتدعم مسارات النمو والاندماج».

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، علي بن شميل الكعبي، أن المذكرة تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو تعزيز التعاون مع الجهات الصحية الرائدة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد، ورفع جودة الدعم الصحي والنفسي والتأهيلي.