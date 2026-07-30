شرطة دبي تُنظّم رحلة عُمرة لـ 64 موظفاً

غادر 64 موظفاً وموظفة من القيادة العامة لشرطة دبي، من مطار دبي الدولي إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلة العمرة التي نظّمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين.

وكان في مقدمة مودعي معتمري شرطة دبي، ضمن الفوج 22، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، بحضور رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، النقيب أحمد خليفة المزروعي.

وقال العميد المنصوري: «مبادرة رحلة العمرة تأتي في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين، وتعزيز جودة الحياة لهم، لما لها من أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه في تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع».

وأضاف: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، لمكافأة موظفيها على جهودهم، وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة».

بدوره، أكد النقيب أحمد خليفة المزروعي أن رحلة العمرة تندرج ضمن عدد من المبادرات الجليلة التي تقدمها القيادة العامة شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتعزيز الوازع الديني، مبيناً أن الرحلة ستكون مدتها ستة أيام، موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.