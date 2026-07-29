إنجاز مشروع إعادة إعمار «وقف آمنة المطوع» في الشارقة

أنجزت دائرة الأوقاف مشروع إعادة إعمار وقف آمنة المطوع، رحمها الله، في منطقة دسمان بضاحية حلوان في مدينة الشارقة، ضمن خططها الرامية إلى إحياء الأوقاف وتطويرها ورفع كفاءتها الاستثمارية، بما يسهم في تعظيم عوائدها واستدامة أثرها المجتمعي.

ويقع المشروع على أرض تبلغ مساحتها 711.3 متراً مربعاً، ويتكون من فيلتين سكنيتين متلاصقتين، مكونتين من طابق أرضي وطابق أول، صُممتا وفق معايير حديثة تراعي جودة البناء ومتطلبات السكن، بما يعزز القيمة الاستثمارية للأصل الوقفي، ويسهم في استدامة عوائده.

ويأتي المشروع في إطار تطبيق أحكام قانون الوقف في إمارة الشارقة، الذي يُعد أول قانون على مستوى دولة الإمارات يخصص نصاً لإعادة إعمار الوقف، إذ نصت المادة (34) من القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن الوقف في الإمارة، على إلزام الناظر باحتجاز نسبة من صافي ريع الوقف لا تقل عن 10% ولا تزيد على 50%، تخصص لأعمال العمارة وإعادة إعمار الوقف وفقاً لحالته الإنشائية، بما يضمن استمراريته.

وأكد المدير العام لدائرة الأوقاف، طالب المري، أن مشروعات إعادة إعمار الأوقاف تجسد حرص الدائرة على تحقيق أهدافها، من خلال العناية بالأوقاف والمحافظة عليها في حدود الضوابط والأحكام الشرعية والقانونية وفق أفضل الممارسات، بما يضمن استدامة مواردها وتعظيم أثرها في خدمة المجتمع.

وأضاف: «تلتزم دائرة الأوقاف بتنفيذ شروط الواقفين وتحقيق رغباتهم، باعتبارها أمانة ومسؤولية شرعية، وتواصل في الوقت ذاته العمل على تطوير وإدارة أموال الوقف وحماية أصوله، ما يعزز كفاءتها الاستثمارية ويضمن استدامة عوائدها، لتواصل أداء رسالتها في خدمة المجتمع ودعم بيوت الله والجهات المستحقة للريع، وفق المصارف الوقفية التي حددها الواقفون».