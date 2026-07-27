5935 كفالة جديدة في سجلات «الشارقة الخيرية»

سجلت إدارة الكفالات ورعاية الأيتام في جمعية الشارقة الخيرية 5935 كفالة جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المكفولين المشمولين ببرامج الجمعية إلى 64 ألفاً و208 مكفولين، ضمن برامج الكفالة التي تنفذها الجمعية في عدد من الدول المستفيدة من مشروعاتها الخارجية، وفي إطار جهودها الرامية إلى توفير حياة كريمة للأيتام والفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد رئيس قسم الكفالات في الجمعية، خالد الزري، أن الزيادة المستمرة في أعداد الكفالات تعكس ثقة المحسنين ببرامج الجمعية، وإيمانهم بأهمية كفالة اليتيم، باعتبارها من أعظم صور العطاء المستدام، لما توفره من رعاية متواصلة للطفل الذي فقد معيله أو أحد والديه، وتمنحه مقومات الحياة الكريمة وفرصة مواصلة تعليمه ونموه في بيئة أكثر استقراراً.

وقال إن إجمالي المكفولين لدى الجمعية بلغ 42 ألفاً و86 مكفولاً، منهم 40 ألفاً و998 يتيماً، إلى جانب 439 أسرة متعففة، و394 من الأئمة والمعلمين الذين توفر لهم الجمعية رواتب شهرية تُمكّنهم من مواصلة رسالتهم في التعليم والدعوة، إضافة إلى 190 من أصحاب الهمم، و65 من طلاب العلم، مضيفاً أن الجمعية تنظر إلى الكفالة باعتبارها برنامجاً تنموياً متكاملاً، وليس مجرد دعم مالي شهري، إذ تحرص على توفير منظومة رعاية شاملة للمكفولين، تشمل المتابعة الاجتماعية، والبرامج الصحية، والأنشطة التعليمية والتربوية، والفعاليات الترفيهية الهادفة، إلى جانب تنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم، ورحلات لأداء مناسك العمرة، بما يسهم في تنمية شخصية اليتيم، وتعزيز ثقته بنفسه، ودمجه في مجتمعه.

وأشار الزري إلى أن رعاية اليتيم تكتسب أهمية خاصة، لأنها تمتد إلى مرحلة دقيقة من حياة الطفل، يحتاج خلالها إلى من يسانده ويهيئ له بيئة مستقرة تساعده على مواصلة تعليمه وبناء مستقبله، لافتاً إلى أن أثر الكفالة لا يقتصر على اليتيم وحده، بل يمتد إلى أسرته والمجتمع الذي يعيش فيه، من خلال توفير عوامل الاستقرار والطمأنينة، مبيناً أن الجمعية تتابع أوضاع المكفولين بصورة دورية عبر مكاتبها الإقليمية في الدول المستفيدة، للتأكد من انتظام وصول الكفالات، والوقوف على احتياجات المستفيدين، وتطوير برامج الرعاية، بما يحقق أكبر أثر ممكن، ويضمن استدامة الدعم، داعياً أهل الخير إلى مواصلة دعم برامج الكفالة، لما له من آثار جليلة تُجسّد قِيَم التكافل الإنساني التي قامت عليها رسالة جمعية الشارقة الخيرية.

• 64.2 ألف مستفيد ضمن برامج الكفالة التي تنفذها «الجمعية» ضمن مشروعاتها الخارجية.