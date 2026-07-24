«خيرية الشارقة» تدشن برنامج «صُنّاع الخير»

دشنت جمعية الشارقة الخيرية الموسم الثاني من برنامج «صُنّاع الخير»، الذي يستهدف الأطفال والناشئة من الفئة العمرية بين 8 و12 عاماً، ضمن مبادرة نوعية تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإعلامية، وترسيخ قِيَم العطاء والعمل الإنساني في نفوسهم، وإعداد جيل قادر على التعبير عن الرسائل الإنسانية بأساليب إعلامية إبداعية ومعاصرة.

وأكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية، محمد إبراهيم بن نصار، أن الموسم الثاني يأتي امتداداً للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، والتي شهدت تفاعلاً مميّزاً من الأطفال وأولياء الأمور، وأسهمت في اكتشاف مواهب إعلامية واعدة، ما شجع الجمعية على تطوير البرنامج، وإطلاق موسم جديد بمحتوى أكثر تنوعاً وثراء، يجمع بين التدريب الإعلامي والتوعية الإنسانية، من خلال سلسلة من الورش التطبيقية التي يتلقى خلالها المشاركون تدريباً على أساسيات كتابة المحتوى الإنساني، والتصوير الفوتوغرافي، وإعداد تقارير الفيديو، والتقديم أمام الكاميرا، والتسجيل الصوتي الإذاعي، إلى جانب ورش في ثقافة العمل الخيري، وفن الحكاية، وصناعة السرد الإنساني.

وأضاف أن البرنامج لا يهدف إلى تعليم الأطفال المهارات الإعلامية فحسب، بل يسعى إلى بناء شخصياتهم، وترسيخ قِيَم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، ليكونوا قادرين على توظيف ما يكتسبونه من مهارات في نشر ثقافة الخير والعطاء داخل محيطهم.