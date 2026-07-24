«التنمية الأسرية» تنظم ورشاً لتعزيز التواصل بين الأجيال

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية للأطفال، وذلك في مركز أبوظبي التابع للمؤسسة، بمشاركة عدد من كبار المواطنين أعضاء «مجلس الحكماء».

وتهدف الورش إلى تمكين كبار المواطنين من مشاركة خبراتهم ومعارفهم مع الأطفال بأسلوب تفاعلي، يتيح لهم اكتساب مهارات ومعارف جديدة. وشهدت الفعاليات حضور عدد من كبار المواطنين، لتقديم الورش، ومشاركة الأطفال قصصاً من الماضي وتجارب حياتية متنوعة، في أجواء تعليمية وترفيهية أسهمت في إثراء تجربة الأطفال، وتعزيز التواصل بين الأجيال. وتأتي هذه الورش ضمن فعاليات وأنشطة «مجلس الحكماء»، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة كبار المواطنين في الأنشطة المجتمعية والتطوعية، بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم، وتحفيزهم على مواصلة العطاء والمشاركة في المبادرات والأنشطة المجتمعية، بما يُعزّز دورهم شركاء فاعلين في المجتمع.