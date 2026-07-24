«إسلامية دبي» تخصص 12 أرضاً لبناء مساجد جديدة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إنجازاتها في قطاع بناء وتشغيل المساجد خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث خصصت 12 أرضاً لبناء مساجد جديدة في سبع مناطق بالإمارة، شملت أربعة جوامع وثمانية مساجد أوقات، إلى جانب تشغيل أربعة مساجد جديدة بكُلفة إجمالية بلغت ما يزيد على 25 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 2062 مصلياً، بما يعكس التزام الدائرة بتطوير البنية التحتية للمساجد، ورفع جاهزية الخدمات الدينية، لمواكبة احتياجات المجتمع والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطط الدائرة للتوسع في إنشاء المساجد وفق دراسات تراعي التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، بما يضمن سهولة وصول المصلين إلى بيوت الله، ويرفع كفاءة الخدمات الدينية في الأحياء السكنية. كما تواصل الدائرة العمل بالشراكة مع الجهات المعنية والمتبرعين، لتوفير مساجد مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، وتدعم مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وجودة حياة، وترسيخ مكانة المسجد محوراً للتنمية المجتمعية.

وأكد مدير إدارة خدمة المتعاملين، محمد جاسم المنصوري، أن ما تحقق خلال الربع الثاني يعكس نهج الدائرة في استشراف احتياجات المجتمع وتطوير خدماتها، بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في دبي، مشيراً إلى أن التوسع في إنشاء وتشغيل المساجد يُمثّل أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية العمرانية، وترسيخ مكانة المسجد بوصفه مركزاً للعبادة والقِيَم والتواصل المجتمعي.

وأضاف أن ما تتمتع به الدائرة من حوكمة واضحة، وشفافية في طرح المشروعات، ومسارات عمل مؤسسية، أسهم في تعزيز ثقة المتبرعين وأصحاب الخير، وتوجيه إسهاماتهم نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم تشغيل وعمارة المساجد وفق احتياجات الأحياء السكنية ومناطق التطوير العمراني، ويُعزّز المسؤولية المجتمعية والشراكة المستدامة في خدمة بيوت الله.