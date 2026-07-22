«أوقاف الشارقة» تواصل تنفيذ مبادرة «اقرب»

واصلت دائرة الأوقاف في الشارقة تنفيذ مبادرة «اقرب»، إحدى مبادرات وقف سقيا الماء التي أطلقتها عام 2022، وذلك بإضافة ثلاثة مواقع جديدة لتوزيع المياه الباردة مجاناً. وتهدف المبادرة إلى توفير المياه في الحدائق والمرافق العامة ومناطق الأنشطة المجتمعية، بما يسهم في خدمة أفراد المجتمع، وتعزيز قِيَم الوقف والعطاء، لاسيما خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وشملت المواقع الجديدة سوق الجبيل، وحديقة الناصرية، وحديقة الحصن في مدينة الذيد، لتنضم إلى المواقع التي تغطيها المبادرة، وهي حديقة المحطة، وحديقة مويلح، وممشى محمية واسط، وممشى منطقة القرائن، بجانب منتزه كشيشة، و منتزه شغرافة في منطقة الرحمانية، بما يتيح وصول خدمات المبادرة إلى شريحة أكبر من مرتادي الحدائق والمرافق العامة. وشهدت المبادرة خلال عام 2025، مشاركة 950 متطوعاً من 27 جنسية، قدموا 6835 ساعة تطوعية، وذلك بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، بما يعكس تنامي ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم المبادرات الإنسانية. وأكد المدير العام لدائرة الأوقاف في الشارقة، طالب المري، أن مبادرة «اقرب» تعكس توجه الدائرة نحو توظيف الوقف في مبادرات ذات أثر مباشر، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية، بما يُعزّز حضور المشروعات الوقفية في الحياة اليومية. وأضاف: «نواصل العمل على تطوير المبادرات الوقفية، وتوسيع نطاقها بالتعاون مع الجهات الداعمة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الشراكة المجتمعية في دعم العمل الوقفي، وتعزيز دوره في تقديم مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع».