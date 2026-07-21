ورشة توعوية لتعزيز تطبيق معايير السلامة المهنية في قطاع البناء

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعوية حول متطلبات السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في القطاع، والمقاولين الذين تم حديثاً اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية.

وهدفت الورشة إلى رفع مستوى وعي الشركات المستهدفة بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وتعريفها بالإطار العام للنظام وهيكله التنظيمي، إلى جانب توضيح المسؤوليات والأدوار المترتبة على الشركات في تطبيق المتطلبات المعتمدة، وفقاً لتصنيف درجة الخطورة المرتبطة بطبيعة أعمالها وأنشطتها.

وأكدت الورشة أهمية التزام شركات البناء والإنشاء بتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، كونها ركيزة أساسية لحماية العاملين في مواقع العمل، والحد من الحوادث والإصابات المهنية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بما يُعزّز جودة المشروعات، ويُرسّخ بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وتناولت شرحاً تفصيلياً حول نظام الأداء الإلكتروني الخاص بمنظومة السلامة والصحة المهنية في أبوظبي، حيث تم تعريف المشاركين بآليات الإبلاغ عن الحوادث، وطرق رفع النماذج الإلزامية عبر البرنامج الإلكتروني وفق المتطلبات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة، وتطوير مستوى الالتزام، ورفع جاهزية الشركات للتعامل مع مختلف متطلبات النظام.

كما استعرضت البنود الرئيسة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وفتحت المجال أمام المشاركين لطرح الاستفسارات، ومناقشة الجوانب التطبيقية للنظام، بما يساعد على فهم المتطلبات بصورة عملية، ويدعم تطبيقها بالشكل الأمثل داخل مواقع البناء والإنشاء.

وشهدت الورشة نقاشاً موسّعاً حول التحديات التي قد تواجه الشركات أثناء تطبيق النظام، لاسيما ما يتعلق بأتمتة مراقبة الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، حيث تم بحث حلول عملية عدة من شأنها تسهيل إجراءات التطبيق، وتعزيز كفاءة الرقابة والمتابعة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى السلامة في مواقع العمل.