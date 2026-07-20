«الوطنية لتنمية الطفولة» تعزز القيم الإماراتية لأطفال «جيل 71»

أطلقت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بالتعاون مع وزارة الأسرة، النسخة الصيفية الجديدة من البرنامج الوطني «جيل 71» تحت شعار «جيل يُبنى بالقيم»، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإماراتية، وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال، من خلال برامج تعليمية وتفاعلية هادفة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومعتز بقيمه وهويته. ويجسّد البرنامج، الذي يأتي تزامناً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، التعاون بين الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ووزارة الأسرة في تطوير وتنفيذ برامج نوعية تسهم في تمكين الأطفال والأسر.

وتحرص وزارة الأسرة على توحيد الجهود الوطنية من خلال التنسيق مع الشركاء لدعم تنفيذ البرنامج، وتوسيع نطاق وصوله والترويج له، لنشر الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة الأطفال في الأنشطة الهادفة، إلى جانب تعزيز تبادل المعارف والرؤى والخبرات في مجالات الأسرة وتنمية الطفولة، فيما تتولى الأكاديمية تصميم البرنامج وتطوير محتواه وتقديمه، مستندةً إلى خبراتها المتخصصة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية تفاعلية تثري معارف الأطفال، وتنمي مهاراتهم الحياتية. ويأتي إطلاق النسخة الجديدة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج، والتي استقطبت أكثر من 2700 طلب تسجيل، واستفاد منها أكثر من 400 طفل، ونُفذت في أبوظبي والعين والظفرة ودبي ورأس الخيمة، بما يعكس الإقبال المتزايد على المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنمية الأطفال وتعزيز انتمائهم الوطني.

وصُممت النسخة الجديدة من البرنامج لتستهدف الأطفال من عمر تسعة أعوم إلى 13 عاماً من خلال ورش تدريبية وأنشطة تعليمية وتطبيقية تجمع بين التعلم والتجربة العملية، وتشجع الأطفال على التفكير والتفاعل، والعمل الجماعي لتطبيق ما يكتسبونه من معارف ومهارات في مواقف حياتية متنوعة. وتقام أنشطة البرنامج هذا العام في أربع محطات على مستوى الدولة، تشمل أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة، حيث تستمر فعاليات كل محطة لأربعة أيام خلال الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً وإلى 2:00 ظهراً، وتُقدَّم جميع الورش مجاناً باللغة العربية، مع تخصيص برامج منفصلة للبنين والبنات، بما يراعي خصوصية كل فئة.