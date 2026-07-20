إطلاق «جائزة» لتوثيق الإرث الإنساني لشرطة دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مبادرة «إرث دبي» عن إطلاق «جائزة إرث شرطة دبي»، وهي جائزة مؤسسية داخلية تُعنى بتوثيق الإرث المؤسسي والإنساني لشرطة دبي، وتسليط الضوء على قصص العطاء والتجارب والإنجازات التي أسهمت في ترسيخ مكانة شرطة دبي كمؤسسة شرطية ريادية على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة التوثيق وحفظ الذاكرة المؤسسية للأجيال القادمة.

جاء ذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في نادي ضباط شرطة دبي، حيث وقعها من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع العميد علي خلفان المنصوري، ومن طرف مبادرة «إرث دبي»، المنسق العام للمبادرة أحمد سعيد الشارد.

وأكد العميد علي المنصوري أن إطلاق الجائزة يأتي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي

الفريق عبدالله خليفة المري، وفي إطار الحرص على توثيق الإرث الكبير والعريق لشرطة دبي التي تم تأسيسها في عام 1956، وأسهمت على مدار 70 عاماً في تحقيق نتائج متميزة ونوعية رسّخت الاسم والمكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي محلياً وعالمياً في المجال الأمني والشرطي.

وأشار إلى أن إطلاق الجائزة بالتعاون مع مبادرة «إرث دبي» يُجسد التزام شرطة دبي بنقل وتوثيق قصص العطاء والنجاح والبصمات الريادية التي حققها رجال الشرطة الأوفياء في مختلف المجالات سواء الإدارية أو الميدانية، والتي كان لها أثر في جعل إمارة دبي نموذجاً رائداً في الأمن والأمان، وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع على مدار عقود من العمل الابتكاري والاحترافي المُلهم. وأضاف أن إطلاق «جائزة إرث شرطة دبي» يأتي كذلك في إطار الحرص على تكريم أصحاب العطاء، وتوثيق المحطات التاريخية والقصص الملهمة التي شكّلت مسيرة شرطة دبي.

وبيّن العميد المنصوري أن الجائزة تستهدف ثلاث فئات رئيسة هي: «موظفو ومتقاعدو شرطة دبي، والإدارات العامة ومراكز الشرطة، والطلبة من منتسبي أكاديمية شرطة دبي ومدارس حماية».

من جانبه، أشاد المنسق العام لمبادرة «إرث دبي»

أحمد سعيد الشارد بإطلاق «جائزة إرث شرطة دبي»، ودعم كل الجهود التي تسهم في حماية الهوية الوطنية، وإبراز الجانب الإنساني والمجتمعي لدبي، من خلال تسليط الضوء على تجارب وقصص تُثري الأرشيف المعرفي للإمارة.