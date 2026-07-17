«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد المهتدين بالقطينة

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة «مسجد المهتدين» بمنطقة «القطينة 1» في ضاحية مهذب بمدينة الشارقة، ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية الدينية، ومواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها مناطق الإمارة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في عمارة بيوت الله، وتوفير الأجواء الإيمانية التي تعين أفراد المجتمع على أداء شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.

وشُيّد المسجد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2698 متراً مربعاً، فيما تبلغ المساحة المبنية 2632.4 متراً مربعاً، ويتسع لنحو 1000 مصلٍّ ومصلية، بواقع 450 مصلياً داخل المسجد، و500 مصلٍّ في الليوان الخارجي، إضافة إلى 50 مصلية في مصلى النساء، كما يضم المسجد مرافق خدمية متكاملة، تشمل الميضأة، ودورات المياه، وسكناً للإمام، إلى جانب مواقف للمركبات.

ويتميز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي، وقد بُني وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في تشييد المساجد، مع مراعاة معايير الجودة والاستدامة، وتوفير بيئة إيمانية متكاملة تلبي احتياجات المصلين.

وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، الدكتور عيسى سيف بن حنظل، أن افتتاح مسجد المهتدين يأتي امتداداً لخطة الدائرة في مواكبة التوسع العمراني الذي تشهده ضاحية مهذب، التي تُعد من أحدث الضواحي السكنية في الشارقة، وتشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن المسجد هو الثالث الذي يفتتح في الضاحية منذ بداية العام الجاري، في خطوة تعكس حرص الدائرة على استباق احتياجات الأحياء السكنية الجديدة من بيوت الله، وتوفيرها بالتزامن مع تطور المشاريع السكنية.

وأضاف أن الدائرة تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص أراضي المساجد في ضاحية مهذب وغيرها من الضواحي الجديدة، حيث تعمل على تسويقها للمحسنين وفاعلي الخير، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني المتسارع، ويضمن توفير بيوت الله بالقرب من التجمعات السكنية، تحقيقاً لرؤية الإمارة في الارتقاء بجودة الحياة الدينية والخدمية.

وشكر المتبرع على مساهمته في تشييد المسجد، مؤكداً أن إسهامات المحسنين وفاعلي الخير تمثل شريكاً في مسيرة عمارة بيوت الله، وتسهم في استمرار رسالة المسجد الدينية والحضارية في خدمة المجتمع.