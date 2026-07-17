«شخبوط الطبية» تجمع الناجين من السرطان لتعزيز الترابط المجتمعي

استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏«بيورهيلث»، أكبر مجموعة رعاية صحية في الشرق الأوسط، وأحد أكبر المستشفيات في الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، أخيراً، فعاليةً مخصصة لدعم الناجين من السرطان، حيث احتفت بإرادة وعزيمة الناجين من المرض، ووفرت مساحة ملهمة، أتاحت للمشاركين فرصة التواصل وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب بعضهم بعضاً.

وتضمنت الفعالية جلسة دعم جمعت الناجين من السرطان والمصابين وفريق الرعاية الصحية لمعهد الأورام، تبادل خلالها المشاركون تجاربهم، وناقشوا التحديات والمحطات المهمة التي مروا بها خلال رحلة العلاج، كما شملت الفعالية جلسة علاج بالفن بإشراف مختصين، شجعت المشاركين على الإبداع والتأمل والتعبير عن أنفسهم وسط أجواء ترحيبية وآمنة وداعمة.