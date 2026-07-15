64 ألف مستفيد من «نبض الأسرة» منذ إطلاقه في «إسلامية دبي»

حقق برنامج نبض الأسرة، الذي تنفذه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، نتائج نوعية منذ انطلاقته، حيث نفذ 1417 فعالية توعوية، استفاد منها أكثر من 64 ألف شخص، في إنجاز يعكس اتساع نطاق البرامج التوعوية التي تقدمها الدائرة، ودورها في تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ القِيَم الإيجابية، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة.

وتوزعت الفعاليات بين 1400 درس شرعي في مساجد إمارة دبي، و16 محاضرة رقمية ضمن برنامجَي «كل اثنين.. نبض أسرة جديد» و«الأسرة الإماراتية: تربية وهوية»، إضافة إلى محاضرات توعوية موجهة للجهات الحكومية، بما يعكس تنوع قنوات الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

ويرتكز البرنامج على تقديم محتوى توعوي، يعالج أبرز احتياجات الأسرة الإماراتية من خلال محورين رئيسين، هما القِيَم الإيجابية والسلوكيات اليومية، ويعنى بترسيخ قِيَم القدوة والرحمة والمسؤولية والحوار والتواصل، ومعالجة عدد من الظواهر الأسرية المعاصرة، أبرزها ضعف الحوار، والانشغال المفرط بالأجهزة الذكية، وتراجع التواصل بين الأجيال، وضعف مهارات إدارة الخلافات.

وأكد مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني، محمد ميحد السويدي، أن النتائج التي حققها البرنامج، تعكس نجاح الدائرة في تطوير منظومة توعوية متكاملة، تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتسهم في تعزيز تماسك الأسرة الإماراتية، وأوضح أن الدائرة مستمرة في تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه، بما يواكب أولويات المجتمع، ويُعزّز جودة الحياة والاستقرار الأسري.

وأكدت الدائرة أن برنامج «نبض الأسرة» يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الأسري، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً، من خلال نشر الثقافة الأسرية الصحيحة، وترسيخ القِيَم الإسلامية، وتزويد أفراد الأسرة بالمهارات التي تسهم في بناء علاقات مستقرة وآمنة، بما يحقق الأثر الإيجابي المستدام في الأسرة والمجتمع.