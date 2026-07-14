رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على جهود «أوقاف أبوظبي»

زار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الرئيس في أبوظبي، وكان في استقباله رئيس الهيئة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وعدد من المسؤولين.

واطلع الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، خلال الزيارة، على أبرز إنجازات الهيئة، وجهودها في تحقيق أهدافها وفق رؤى حضارية متجددة، والآليات التي تتبعها في تقديم خدماتها الدينية للمجتمع، وإدارتها لشؤون المساجد، والارتقاء برسالتها الدينية والحضارية، بما يُعزّز دورها في نشر الوعي، وترسيخ القِيَم الإسلامية السمحة.

واستمع إلى شرح حول البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة لتفعيل منصاتها التواصلية مع الجمهور، لتناول القضايا والموضوعات التي تلامس شؤون الحياة اليومية، وتسهم في توعية المجتمع، وتعزيز أمنه الفكري والاجتماعي، إلى جانب جهودها في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتطوير خدماتها، والارتقاء بها.

وتم استعراض مبادرات الهيئة لترسيخ قِيَم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقاً من نهج الإمارات ورسالتها الإنسانية الداعية إلى السلام والانفتاح.

كما ناقش اللقاء الاستفادة من منصات الهيئة وبرامجها في دعم الجهود الوطنية، لتعزيز القِيَم الإيجابية التي تسهم في حماية أفراد المجتمع.