ملتقى يجمع 28 من ذوي النزلاء بأبنائهم

تحولت فكرة إنسانية طرحتها الأخصائية النفسية، وفاء المرزوقي، إلى لقاء أسري جمع 28 من ذوي خمسة نزلاء يقضون محكوميات في قضايا مختلفة، مع أبنائهم داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ضمن ملتقى «الأسرة سند وأمان»، إذ جلس الجميع على طاولة في أجواء أسرية، بينما قدم بعض أفراد الأسر من دولة خليجية للمشاركة في اللقاء.

ونظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الملتقى في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز الجانب الإنساني، بحضور مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، العقيد ذياب علي الحرش، وعدد من الضباط، وأسر ذوي النزلاء.

وأكد الحرش أن تنظيم الملتقى ينسجم مع إيمان شرطة رأس الخيمة الراسخ بأهمية تعزيز التواصل الإنساني بين النزلاء وذويهم في أجواء أسرية يسودها الود، وضمن الإجراءات القانونية والرقابية المتبعة، لما لذلك من دور فاعل وتأثير إيجابي في إعادة تأهيل النزلاء، تمهيداً لاندماجهم في المجتمع، ليصبحوا أفراداً نافعين.

وقال إن هذه النوعية من الملتقيات تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الترابط الأسري، من خلال إتاحة الفرصة للنزلاء للالتقاء بأمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم بشكل جماعي، والتواصل معهم مباشرة، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في تنظيم هذا الملتقى، الذي يُعدّ الثاني من نوعه منذ بداية العام الجاري، في إطار احتفالاتها بعام الأسرة، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الترابط الأسري، والحفاظ على قِيَم المجتمع الأصيلة.

وتضمنت فعاليات الملتقى تنظيم مسابقات متنوعة، جرى خلالها توزيع الجوائز على الفائزين من أهالي النزلاء، إلى جانب توزيع هدايا على الأطفال، وعرض مجموعة من منتجات الأشغال اليدوية التي صنعتها النزيلات، قبل أن يختتم اللقاء بتناول الجميع طعام الغداء في أجواء أسرية.