«الشارقة الخيرية» تنفذ 11 ألف مشروع إنساني خلال النصف الأول

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن تنفيذ 11 ألفاً و51 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج دولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بكلفة إجمالية بلغت 139 مليوناً و800 ألف درهم، شملت مشاريع إنشائية وتعليمية وصحية وإغاثية وموسمية وتنموية في عدد من الدول المستفيدة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، محمد راشد بن بيات، أن الأرقام المحققة تعكس اتساع نطاق العمل الإنساني للجمعية، وحرصها على توجيه تبرعات المحسنين نحو مشاريع ذات أثر طويل الأمد، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الإغاثية التي تمس حياة المستفيدين بصورة مباشرة، موضحاً أن الجمعية نفذت خلال النصف الأول 1278 مسجداً بكلفة تجاوزت 62 مليوناً و400 ألف درهم، نزولاً على رغبة المحسنين وانطلاقاً من دورها في خدمة المجتمعات المسلمة وتعزيز رسالتها الدينية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ 7866 مشروعاً لحفر الآبار بقيمة تجاوزت 30 مليوناً و200 ألف درهم.

وأضاف أن المشاريع المنفذة شملت إنشاء 13 مدرسة بكلفة بلغت ثمانية ملايين و100 درهم، إلى جانب بناء 107 فصول دراسية بقيمة ثلاثة ملايين و700 ألف درهم، فضلاً عن إنشاء قرية سكنية متكاملة بقيمة تجاوزت مليوني درهم.

وأشار بن بيات إلى أن الجمعية نفذت 443 ألف وجبة إفطار صائم بقيمة أربعة ملايين و400 ألف درهم، إضافة إلى 22 ألفاً و358 مشروعاً للأضاحي تجاوزت قيمتها سبعة ملايين و500 ألف درهم، إلى جانب توزيع السلال الغذائية، والتمور، وغير ذلك من المبادرات، مضيفاً أن المشاريع المنفذة شملت أيضاً أربع عيادات طبية بقيمة مليون و300 ألف درهم، وإجراء 4309 عمليات لعلاج أمراض العيون بكلفة تجاوزت مليونين و200 ألف درهم، إضافة إلى تنفيذ مشاريع طبية أخرى، ودعم علاج مرضى.

وتابع أن الجمعية نفذت 804 مشاريع إنتاجية، إلى جانب إنشاء 45 دكاناً وقفياً خيرياً، و64 منزلاً للأسر المحتاجة، و17 مجمعاً ومركزاً خدمياً، بخلاف التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه.