«الفارس الشهم 3» تستقبل وفد «الهلال الأحمر الإماراتي» في العريش

استقبلت عملية «الفارس الشهم 3» وفداً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة الأمين العام للهيئة، أحمد ساري المزروعي، خلال زيارة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش في مصر.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتخصيص مبلغ 36.7 مليون درهم لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، بما يسهم في تعزيز استدامة تدفق المساعدات الإماراتية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

واطّلع الوفد، خلال جولته في المركز، على سير العمل وآليات استقبال وتجهيز وتصنيف المساعدات، ومنظومة الإمداد، والإجراءات اللوجستية المتبعة لضمان سرعة وكفاءة إيصالها إلى القطاع، كما استمع إلى شرح حول جهود فرق العمل وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير وصول المساعدات إلى مستحقيها. وأكدت الزيارة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات الإماراتية المعنية، لدعم الاستجابة الإنسانية، بما يعزز كفاءة إيصال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، ويجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة نهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين، ويواصل المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش أداء دوره المحوري ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال استقبال وتجهيز وإدارة شحنات المساعدات قبل إدخالها إلى قطاع غزة.