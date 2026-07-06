بعد سنوات من المعاناة.. أطباء «شخبوط الطبية» ينقذون مريضة من «كرون»

نجح فريق طبي بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في إنقاذ حياة فتاة عربية تبلغ 21 عاماً، ومساعدتها على استعادة شغفها بالحياة بعد سنوات من المعاناة مع مرض «كرون» ومضاعفات حادة هددت حياتها أكثر من مرة.

وأُحيلت المريضة (رشا) إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية وهي في حالة حرجة، إثر تعرضها لمضاعفات شديدة في الجهاز الهضمي استدعت إدخالها إلى وحدة العناية المركزة.

وبفضل خطة علاجية شاملة ورعاية طبية مكثفة، شهدت حالتها تحسناً تدريجياً حتى استقرت بما يكفي لمغادرة المستشفى، مع مواصلة العلاج والمتابعة الدورية.

وبعد نحو عامين، عادت المريضة إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في حالة طارئة، نتيجة إصابتها بانسداد حاد في الأمعاء مصحوب بثقب معوي، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذها، وقد تمكّن فريق طبي متعدد التخصصات من استئصال الجزء المتضرر من الأمعاء، وإنشاء فتحة إخراج مؤقتة، أعقبها برنامج متكامل للرعاية، أسهم في تحسن حالتها بشكل ملحوظ.

وأوضحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أن المريضة استعادت قدرتها على ممارسة الأنشطة التي تحبها، مثل السباحة والرسم والأعمال الفنية اليدوية، بعد أن كانت حالتها الصحية تحول دون قدرتها على ممارسة حياتها اليومية بصورة طبيعية، كما تواصل رحلتها العلاجية، حيث تستعد للخضوع لعملية ترميمية لإعادة توصيل الأمعاء وإغلاق الفتحة المؤقتة.

وأكدت استشارية الجراحة العامة وجراحة المستقيم والقولون في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتورة نورة آل علي، أن هذه الحالة تُجسّد أهمية التدخل الطبي في الوقت المناسب، والخبرة الجراحية المتقدمة، والتعاون الوثيق بين مختلف التخصصات الطبية في تحقيق نتائج إيجابية للحالات المعقدة.

وأضافت أن التعامل مع مرض «كرون» لا يقتصر على علاج الأعراض الحادة، بل يتطلب خطة علاجية طويلة الأمد، يشارك فيها فريق متكامل لدعم المريض في مختلف مراحل العلاج، ومساعدته على استعادة جودة حياته.

وشارك في علاج الحالة فريق ضم جراحي الجهاز الهضمي، وأطباء العناية المركزة، واختصاصيي التغذية، وفِرَق التمريض، إلى جانب عدد من التخصصات الطبية المساندة، لضمان تقديم رعاية متكاملة امتدت من التدخل الجراحي الطارئ إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل. ويُعدّ مرض «كرون» أحد الأمراض الالتهابية المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي، وقد يؤثر بشكل كبير في النمو والتغذية وجودة الحياة، لاسيما لدى الأطفال واليافعين.

وعلى الرغم من عدم توافر علاج نهائي للمرض، فإن التشخيص المبكر والرعاية المتخصصة والمتابعة المستمرة، تسهم في الحد من مضاعفاته، وتُمكّن المرضى من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وتعكس هذه القصة التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتقديم رعاية صحية متقدمة تتمحور حول المريض، من خلال توظيف أحدث الممارسات الطبية، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، ووضع خطط علاجية مخصصة لكل حالة، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية، وإعادة الأمل إلى المرضى وعائلاتهم.