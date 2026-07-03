«إسلامية دبي» تستقطب المواهب القرآنية الوطنية

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «نخبة الفريج»، امتداداً للمسار الذي رسخته مبادرتا «مؤذن الفريج» و«إمام الفريج»، بهدف استقطاب واكتشاف الأصوات الندية من الإمارات، وتأهيل أصحابها للمشاركة في الإمامة والأذان خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب القرآنية الوطنية القادرة على حمل رسالة المساجد، وترسيخ مكانتها في المجتمع.

وأعلنت الدائرة فتح باب التسجيل ابتداء من يوليو الجاري، حيث تستهدف المبادرة المواطنين من الفئة العمرية بين سبعة و21 عاماً ممن يتمتعون بحسن الصوت، على أن يخضع المتقدمون لمقابلات تقييمية بإشراف نخبة من المتخصصين، يتبعها برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التأهيل الشرعي والأداء الصوتي، وذلك كل يوم سبت.

وتأتي لمبادرة «نخبة الفريج» ضمن رؤية استراتيجية تتبناها الدائرة لبناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب القرآنية منذ مراحلها الأولى، وتحويلها إلى كوادر وطنية مؤهلة، تسهم في خدمة المساجد، وتعزيز استدامة الكفاءات الإماراتية في مجالات الإمامة والأذان. كما تُجسّد المبادرة توجه الدائرة نحو الاستثمار في الإنسان، وترسيخ الهوية الإسلامية والقِيَم الأصيلة.

وصرّح كبير وعاظ ومسؤول المبادرة، أحمد عبدالله الرئيسي، أن «نخبة الفريج» تُمثّل مرحلة متقدمة في مسيرة تأهيل المواهب القرآنية الوطنية، حيث نبني على النجاحات التي حققتها مبادرتا «مؤذن الفريج» و«إمام الفريج» لتوسيع دائرة الاكتشاف والتأهيل، وفق برامج تدريبية متخصصة تركز على جودة الأداء والتميّز والالتزام، وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة نسعى إلى إعداد جيل من الأئمة والمؤذنين الشباب القادرين على تمثيل قِيَم مجتمعنا، وتعزيز ارتباطهم بالمساجد، بما يضمن استدامة هذه الكفاءات الوطنية، وخدمة بيوت الله لسنوات قادمة.

ودعت الدائرة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر موقع الدائرة، مؤكدةً حرصها على توفير بيئة تدريبية محفزة، تسهم في تنمية المواهب، وإبراز الأصوات المتميّزة لخدمة بيوت الله.