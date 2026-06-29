6.7 ملايين درهم مساعدات نقدية قدمتها «الشارقة الخيرية» خلال النصف الأول

أنفقت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، حزمة من المساعدات النقدية بقيمة 6.7 ملايين درهم، من حساب الزكاة، في إطار دعم 4538 حالة من أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب كبار سن ومطلقات وأرامل غير مستفيدين من المساعدات الحكومية، بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية، محمد إبراهيم بن نصار، إن الجمعية تعوّل على زكاة المحسنين ومساهماتهم الخيرية في تنفيذ برامج تمكّن المستفيدين من الحصول على الحياة الكريمة، وتضم الجمعية بين سجلاتها عدداً كبيراً من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات، إلى جانب مسنين ممن لا دخل يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفر لهذه الحالات مساعدات نقدية بشكل شهري منتظم، بما يمكنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة، ويتم صرف هذا النوع من المساعدة بناء على احتياج الحالة، الذي تحدده لجنة المساعدات في الجمعية.

وأوضح أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلة بكشوف الجمعية بمقرها الرئيس، وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحلّ شهر يونيو كأعلى نسبة مصروفات شهرية.

وأشار بن نصار إلى أن دور الجمعية هو مساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود في استقرار أوضاعهم المعيشية، من خلال تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الذي يتيح مزيداً من السهولة والخصوصية، مبيناً أن ما تم تقديمه من مساعدات شملت الكثير من شرائح المعوزين إنما جاءت بفضل جود المتبرعين وصدقاتهم وإحسانهم، متوجهاً لهم بالشكر الجزيل، وأعرب عن أمله في مواصلة الدعم لسائر المشاريع والبرامج الخيرية الأخرى.