1040 مستفيداً من مساعدات جمعية الإمارات للسرطان خلال عام

كشفت جمعية الإمارات للسرطان أنها قدّمت مساعدات مالية للمرضى بلغت قيمتها خمسة ملايين درهم و773 ألفاً، استفاد منها 1040 مريضاً من 24 جنسية من المقيمين على أرض الدولة، وذلك في فترة 12 شهراً من عامَي 2025 و2026.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي للجمعية، الذي عُقد في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين في القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الداعمة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمتطوعين.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، الدكتور سالم محمد بن ركاض، أهمية متابعة الجهود المجتمعية لرفع مستوى الوعي بالكشف المبكر عن أنواع السرطان، وترسيخ هذه الثقافة بهدف التقليل من الإصابات.

وذكر المدير التنفيذي في الجمعية، الدكتور آدم محمد البلوشي، أن المساعدات المالية للمرضى، التي قدمتها الجمعية خلال عام، بلغت خمسة ملايين درهم و773 ألفاً، استفاد منها 1040 فرداً من المقيمين على أرض الدولة من مرضى السرطان، ولفت إلى أن الجمعية عبر فروعها كافة نظمت في الشهور المنصرمة نحو 600 زيارة لمرضى السرطان في إطار الدعم المعنوي والنفسي.

وتضمن الملتقى عرض فيديو عن مسيرة الجمعية وجهودها المتواصلة في زرع الأمل في نفوس المرضى، إضافة إلى تقديم شهادات حية وقصص ملهمة لأشخاص تغلبوا على المرض أثناء رحلة العلاج. وفي الختام كرّمت الجمعية الشركاء والجهات الخيرية.