«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي شمال غزة

افتتحت عملية «الفارس الشهم 3» مركز الإمارات الطبي في شمال قطاع غزة، في خطوة جديدة ضمن الجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الطبية الأساسية لسكان القطاع، ويقدم المركز حزمة متكاملة من الخدمات الصحية عبر عدد من العيادات والتخصصات الطبية، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المرضى، وتوفير الرعاية الصحية الأولية والعلاجية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة.

ويأتي افتتاح المركز امتداداً للمبادرات الإنسانية التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تركز على دعم المرافق الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والإسهام في رفع كفاءة الخدمات العلاجية، بما يعزز استدامة الرعاية الصحية ويخفف معاناة السكان.

ويشكل مركز الإمارات الطبي في شمال قطاع غزة ثاني المراكز الطبية التي تنشئها عملية «الفارس الشهم 3»، بعد افتتاح مركز الإمارات الطبي في مدينة خان يونس، في إطار خطة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية، وضمان وصول الرعاية الطبية إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في مختلف أنحاء القطاع.