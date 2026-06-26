تعاون بين «أوقاف دبي» و«جود» لدعم المشروعات الوقفية

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الوقف والتنمية المجتمعية، وتطوير مبادرات المشروعات الوقفية ذات الأثر المستدام، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي المذكرة في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعارف، بما يعزز كفاءة العمل الوقفي ويوسع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية والمبادرات المجتمعية المبتكرة، لخدمة مختلف فئات المجتمع.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان في عدد من المحاور الاستراتيجية، الرامية إلى دعم العمل الوقفي وتعزيز أثره المجتمعي، وتشمل تبادل المعلومات والخبرات والدراسات ذات الصلة بالمشروعات الوقفية والمبادرات المجتمعية، والتعاون في تطوير وإدارة مشروعات وقفية نوعية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنموية، إلى جانب دراسة فرص التكامل الرقمي بين الجانبين، بما يدعم الحملات الوقفية ويسهل مساهمات أفراد المجتمع، كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية مشتركة لتعزيز ثقافة الوقف وإبراز هذه المشروعات، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات تعريفية وزيارات ميدانية تسهم في تعزيز المعرفة المتبادلة، وتطوير فرص التعاون المستقبلية، إلى جانب التعاون في التسويق للمبادرات والبرامج الوقفية عبر المنصات الإعلامية والرقمية المختلفة، إضافة إلى فتح قنوات جديدة للمشاركة المجتمعية من خلال التعريف بالمشروعات الوقفية وإبرازها عبر منصة «جود»، واستكشاف فرص التمويل المجتمعي للمشروعات الوقفية المختارة، وفق الأطر والضوابط المعتمدة لدى الطرفين، فضلاً عن دراسة وإطلاق مبادرات مبتكرة في مجالات الوقف والتنمية المجتمعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي للمشروعات الوقفية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، أن التكامل بين المؤسسات المعنية بالعمل المجتمعي والوقفي يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الأثر التنموي للمبادرات الوقفية، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة «جود» ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير مشروعات نوعية ومبتكرة تسهم في ترسيخ ثقافة الوقف، وتعزيز مساهمة أفراد المجتمع في دعم المشروعات ذات الأثر المستدام.