تعاون بين «معاً» و«زايد لأصحاب الهمم» لزيادة دعم ذوي التوحد وأسرهم

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، تعاونها مع هيئة زايد لأصحاب الهمم لتوسيع نطاق الدعم المجتمعي المقدم لأصحاب الهمم وأسرهم في مختلف أنحاء أبوظبي، وتعزيز ثقافة الشمول والدمج لجميع أفراد المجتمع.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود هيئة معاً الرامية إلى تعزيز الأثر الاجتماعي في أبوظبي من خلال حشد المساهمات المجتمعية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لإيجاد فرص شاملة لأصحاب الهمم وتسهيل وصولهم إليها، ما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وتقديم دعم أكبر لأسرهم ومقدمي الرعاية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل تكريم الجهات الفائزة بجائزة أبوظبي للتميز، الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على دعم أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال مشروع «رعاية أصحاب الهمم» الهادف إلى دعم الأطفال ذوي التوحد والبالغين من أصحاب الهمم، عبر تمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم.

ويتضمن المشروع مبادرات مدروسة تتيح لأصحاب الهمم توظيف كامل إمكاناتهم، وأن ينعموا بحياة أكثر نشاطاً وإنتاجية، بما فيها أنشطة التدخل المبكر والتعليم المتخصص للأطفال، ومبادرات مخصصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً تعزز لديهم الاستقلالية والشمول الاجتماعي والمهارات الحياتية.