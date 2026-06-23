«ابتسم.. فابتسامتك تكفي لإسعادهم» تحتفي بآباء أصحاب الهمم

تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، نظمت حملة «ابتسم.. فابتسامتك تكفي لإسعادهم» فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للأب، احتفاء بآباء أصحاب الهمم، وتقديراً لدورهم المحوري في دعم أبنائهم وتمكينهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، ورفعت الفعالية شعار «آباء أصحاب الهمم.. غاف الإمارات وصُنّاع الأثر»، في رسالة تجسد المكانة الاستثنائية للآباء الذين شكلوا بعطائهم وصبرهم وإيمانهم بقدرات أبنائهم ركيزة أساسية في صناعة قصص نجاح ملهمة، وأسهموا في تحويل التحديات إلى فرص للإنجاز والإبداع، وشهدت الفعالية، التي أُقيمت بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، ومؤسسة موزة بنت سهيل للأطفال الاستثنائيين، جلسات حوارية وإنسانية استعرض خلالها عدد من الآباء تجاربهم الملهمة في مرافقة أبنائهم في رحلة التحدي والنجاح، مؤكدين أن الإيمان بالقدرات والدعم الأسري يشكلان نقطة الانطلاق نحو التمكين الحقيقي.

وشارك أحد الآباء تجربته مع أبنائه الثلاثة من ذوي اضطراب طيف التوحد، واستحضر سنوات من الصبر والمحبة والإصرار، في شهادة إنسانية عكست عمق العلاقة بين الأب وأبنائه، ورسخت رسالة مفادها أن كل إنجاز يحققه صاحب همة يقف خلفه إيمان أسرة ودعم أب لا يتزعزع.