«الأعمال الخيرية العالمية» تنفذ مشروعات جديدة في سورية

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن وفداً برئاسة الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، يزور الجمهورية العربية السورية، بهدف تنفيذ مشروعات خيرية وتنموية جديدة في عدد من المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، ومتابعة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الزيارات السابقة.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة: «تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة للهيئة لدعم الأسر المتعففة والمتضررة، والانتقال بجهود الإغاثة من الاستجابة العاجلة إلى المشروعات المستدامة، وتشمل حزمة المشروعات الحالية مجالات متعددة، في مقدمتها صيانة آبار المياه وتأمين مصادر الشرب النظيفة، وترميم وإعادة تأهيل المدارس والمساجد، ودعم القطاع الصحي، إضافة إلى برامج كفالة الأيتام وتوزيع الطرود الغذائية على مستحقيها»، وأضاف: «نتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة التي لطالما دعمت قطاع النفع العام بمختلف أنواع الدعم، وإلى المتبرعين والمتبرعات على أرض الإمارات الذين امتدت أياديهم البيضاء دعماً لكل متضرر ومحتاج، ونؤكد التزامنا الراسخ بمد يد العون لأهلنا في سورية، تجسيداً لنهج العطاء الأصيل لدولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في دعم المجتمعات التي عانت الحروب وخصوصاً الأشقاء».

وتابع: «نحرص في هذه الزيارة الميدانية على التركيز على المشروعات التنموية والخدمية، التي تلامس الاحتياجات اليومية والأساسية للسكان بشكل مباشر، مثل المياه والصحة والتعليم، وتفقُّدنا لهذه المشروعات على أرض الواقع يضمن توجيه أموال المحسنين إلى قنواتها الصحيحة، وتحقيق أقصى أثر ممكن».