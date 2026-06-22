انطلاق الدورة العلمية للمنتدى الإسلامي في الشارقة

انطلقت فعاليات الدورة العلمية الـ26 التي ينظمها المنتدى الإسلامي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، في جامع المغفرة بمدينة الشارقة، تحت شعار: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، بحضور عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة رئيس الدورة العلمية المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، وعدد من مسؤولي الشؤون الإسلامية وطلبة العلم والمهتمين.

وأكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، في تصريحات على هامش انطلاق الدورة، أن الرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمشروعات العلمية والثقافية تمثل امتداداً لرؤية سموه في بناء الإنسان وتعزيز مكانة الشارقة منارة للعلم والمعرفة والثقافة الإسلامية.

وقال إن الدورة العلمية تواصل مسيرة مباركة امتدت أكثر من 25 عاماً، وأسهمت في ترسيخ مجالس العلم ونشر منهج الوسطية والاعتدال، حتى أصبحت محطة علمية سنوية يقصدها طلاب العلم والمهتمون بالمعرفة الشرعية من داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن اختيار شعار الدورة لهذا العام: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، يعكس أهمية الصلاة ومكانتها في حياة المسلم، باعتبارها الركن الأعظم بعد الشهادتين، وما تمثله من أثر في بناء الفرد والمجتمع، معرباً عن تطلعه لأن تحقق الدورة مزيداً من الأثر والفائدة في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإيمانية في المجتمع.