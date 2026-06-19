«مراكز التميز» تحقق أثراً صحياً لـ 3000 حالة.. وتقلص العلاج بالخارج 60%

نجحت مراكز التميز، المعتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي، منذ إطلاقها عام 2023، في تقديم رعاية صحية متخصصة لأكثر من 3000 حالة صحية معقدة، كما أسهمت في خفض الحاجة إلى تلقي العلاج خارج الدولة بنسبة 60%، ومكّنت 1664 أسرة من استكمال رحلة العلاج في أبوظبي بالقرب من ذويهم وشبكات الدعم التي يحتاجون إليها، في إنجاز يعكس تطور منظومة الرعاية الصحية التخصصية في الإمارة، وتوّجت هذه الإنجازات بحصول مراكز التميز على جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي ضمن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، تقديراً لدورها في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى من داخل الإمارة وخارجها. وتقدّم مراكز التميز خدماتها ضمن مجالات طبية تخصصية متقدمة تشمل جراحة القلب والأوعية الدموية للبالغين والأطفال، وعلاج السكتة الدماغية، ورعاية الحروق، وزراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم، وزراعة الأعضاء المتعددة للبالغين، مستندة إلى البنية التحتية الصحية المتطورة في أبوظبي، وتكامل الخبرات متعددة التخصصات، وتوظيف أحدث الابتكارات الطبية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية والحصول على الاعتمادات العالمية.

وتمكّنت المراكز من تنفيذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة شملت: زراعة الرئة وإجراء زراعة مزدوجة للكليتين باستخدام الروبوت، وعلاج تمدد الأوعية الدموية عبر تقنيات طفيفة التوغل، إضافة إلى إجراء عمليات معقدة لإصلاح عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال باستخدام تقنيات المنظار، من دون الحاجة إلى جراحة القلب المفتوح.