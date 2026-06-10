«أوقاف الشارقة» تنجز مشروع إعادة إعمار وقف «أم الطرافة»

أنجزت دائرة الأوقاف في الشارقة مشروع إعادة إعمار وقف أم الطرافة في مدينة الشارقة، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المحافظة على الأوقاف وتنميتها واستدامتها، وضمن خطة إعادة الإعمار التي أطلقتها دائرة الأوقاف عام 2011 لضمان استمرارية الأوقاف وانتفاع الموقوف عليهم بها.

ويعد المشروع أحد أبرز مشروعات إعادة الإعمار التي تنفذها الدائرة، في إطار سعيها إلى إحياء الأوقاف المتهالكة والمعطلة، واتخاذ كل ما يلزم لحمايتها والمحافظة عليها ورعاية مصالحها، بما يحقق الاستدامة المالية للوقف ويعزز إسهامه في خدمة المجتمع.

وجاء المشروع تتويجاً لجهود دائرة الأوقاف في إعادة إعمار الوقف القائم في الموقع، الذي كان عبارة عن سوق وقفية قديمة تضم عدداً من المحال التجارية، حيث جرى تطويرها وتحويلها إلى مشروع سكني تجاري متكامل أقيم على أرض تبلغ مساحتها نحو 1853 متراً مربعاً، ويضم 140 شقة سكنية وتسعة محال تجارية، و141 موقفاً للسيارات، موزعة على طابق أرضي وطابقين للمواقف و10 طوابق سكنية متكررة، بما يعزز كفاءة استثمار الوقف ويرفع عوائده المستدامة.

وأكد المدير العام لدائرة الأوقاف، طالب المري، أن المشروع يجسد توجه الدائرة نحو إعادة إعمار الأوقاف وتطويرها وفق رؤى استثمارية مستدامة، تسهم في تعزيز موارد الوقف وتحقيق مقاصده.

وقال: «يمثل مشروع وقف أم الطرافة نموذجاً عملياً لجهود الدائرة في إعادة إعمار الأوقاف وتنميتها، بما يتناسب مع المتغيرات العمرانية والاقتصادية، ويعكس حرصها على المحافظة على الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها، بما يحقق النفع المستدام للوقف ويخدم المجتمع».