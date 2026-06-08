122 مشاركاً في مسابقة رتّل القرآنية بالشارقة

كرّمت دائرة شؤون الضواحي في الشارقة الفائزين والفائزات في مسابقة رتّل القرآنية بنسختها الـ10، التي نظمها مجلس ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة التابع للدائرة، وشارك في المسابقة 122 متسابقاً ومتسابقة من أبناء وبنات أهالي ضاحية الخالدية، في مشهد جسّد المكانة الرفيعة التي يحظى بها القرآن الكريم في نفوس أفراد المجتمع، وحرص الأُسر على غرس قِيَمه ومبادئه في نفوس الأبناء.

وأكد مجلس ضاحية الخالدية، في بيان صحافي، أمس، أن تنظيم المسابقة يأتي في إطار رؤيته المجتمعية الرامية إلى ترسيخ القِيَم الإسلامية، وتعزيز ارتباط النشء بكتاب الله تعالى، من خلال مواصلة تنظيم هذه المسابقة سنوياً، وتشجيع الأبناء والبنات على حفظ أجزاء من القرآن الكريم، شملت جزء عمّ، وجزء تبارك، وربع يس، وفق أحكام التجويد الصحيحة، بما يسهم في إعداد جيل متمسك بكتاب الله، ومستوعب لمعانيه وقِيَمه السامية.

وشهدت النسخة الـ10 من المسابقة إطلاق مبادرة «مؤذن الضاحية»، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة في رفع الأذان وصقل قدراتهم وتشجيعهم على أداء هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، بما يُعزّز حضورها في نفوس الأجيال الجديدة، ويربطهم برسالة المساجد ودورها المجتمعي، وخلال الحفل، كرّم رئيس مجلس ضاحية الخالدية، سعيد المري، الفائزين في مختلف فئات المسابقة، حيث فاز في فئة الطلاب بالفرع الأول عبيد علي عبيد القصاب المهيري بالمركز الأول، وحصد عبدالله عيسى خليفة بن دسمال المزروعي المركز الأول في فئة «مؤذن الضاحية»، وحققت مريم عبدالله مطر سعيد السويدي المركز الأول في فئة الطالبات في الفرع الأول، وجاءت فطيم عيسى بن دسمال المزروعي في المركز الثاني، بينما حصلت مريم محمد راشد خميس السويدي على المركز الأول في الفرع الثاني، ونالت حور خليفة أحمد بن دسمال المزروعي المركز الثاني، وفي الفرع الثالث فازت بشاير فرج عبيد فرج السويدي بالمركز الأول، وموزة عيسى خليفة بن دسمال المزروعي بالمركز الثاني، بينما شهد الفرع الرابع المخصص لفئة السيدات فوز أسماء خليفة جمعة السويدي بالمركز الأول، وفاطمة عبدالواحد عتيبي بالمركز الثاني، كما شمل التكريم المشرفين والمحفظين الذين كان لهم دور بارز في إعداد المتسابقين وتأهيلهم، وعدداً من أولياء الأمور.