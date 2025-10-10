«إسلامية دبي» والقنصلية الفرنسية تُعزّزان الحوار البنّاء بين الأديان

في إطار تعزيز جسور التعاون الثقافي والديني، استقبل المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محمد مصبح ضاحي، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي، جان كريستوف باريس. وتناول اللقاء الدور الريادي الذي تضطلع به الدائرة في ترسيخ قيم الحوار البنّاء بين الأديان، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة لجعل دبي نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي والاعتدال. كما ناقش الجانبان عدداً من المبادرات الثقافية والخيرية المنفّذة في الإمارة، مؤكدين أهمية تعزيزها بما يخدم مختلف شرائح المجتمع.

وأكد محمد مصبح ضاحي حرص الدائرة على أن تكون الأقرب للمجتمع من خلال مبادراتها وفعالياتها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام الدائرة بدعم قيم الحوار والتفاهم المشترك، وفق خططها الاستراتيجية، ورؤيتها لجعل دبي نموذجاً عالمياً للوسطية والانفتاح الحضاري.

من جانبه، ثمّن جان كريستوف باريس جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين مختلف الأديان والثقافات، مؤكداً أن الشراكات المثمرة التي تقودها الدائرة تُبرز الدور الريادي لدبي على المستوى الدولي، وتجعلها منارة عالمية للتسامح والاعتدال، ومثالاً يُحتذى للتفاهم الإنساني السلمي بين الشعوب.