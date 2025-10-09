«برجيل القابضة» تحصد 7 جوائز ضمن جائزة «نافس»

حصدت برجيل القابضة، سبع جوائز مرموقة ضمن فئتي «المنشآت الكبيرة» و«الأفراد» في جائزة «نافس»، تقديراً لجهودها المتواصلة في استقطاب وتطوير واستبقاء الكفاءات الإماراتية عبر منشآتها المختلفة، وبناء مسارات مهنية مستدامة في مجال الرعاية الصحية.

وتم الإعلان عن الفائزين خلال الدورة الثالثة من حفل توزيع الجوائز الذي تم تنظيمه في أبوظبي؛ إذ فازت مدينة برجيل الطبية بالمركز الأول في فئة «المنشآت الكبيرة»، في حين حصل ستة موظفين إماراتيين من المجموعة على جوائز فردية لتميزهم في الأدوار الطبية والإدارية والرعاية الصحية والقيادية. ودأبت برجيل القابضة على زيادة عدد مواطني دولة الإمارات في مرافقها، حيث شهدت المجموعة زيادة بنسبة 300% في عدد المواطنين الإماراتيين في جميع وحداتها، ويشغل نحو 30% منهم مناصب قيادية.

وأعرب المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام المجموعة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مسيرة التطور في القطاع الصحي، وتعزيز دورها داخل منظومتها الصحية.

من جانبها، قالت مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، الدكتورة تهاني القادري: إن الكفاءات الإماراتية تمثل ركناً محورياً في استراتيجية المجموعة، مشيرة إلى أن برجيل تعمل على تمهيد الطريق أمام المواهب الوطنية للنجاح والتميز في الأدوار المختلفة، ومنها المناصب القيادية، من خلال برامج تدريبية متخصصة وإرشاد مهني وشراكات استراتيجية مثل برنامج «نافس».