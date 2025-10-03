«زايد لأصحاب الهمم» تستضيف دورة تدريبية لمدربي «الأنشطة الحركية»

انطلقت، أمس، بمقر هيئة زايد لأصحاب الهمم في أبوظبي، أعمال الدورة التدريبية القارية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لإعداد مدربي برنامج الأنشطة الحركية، وملتقى العائلات الصحي للأولمبياد الخاص.

وينظم الحدث، الذي تستضيفه الهيئة «الشريك الاستراتيجي»، الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة 20 دولة ويستمر ثلاثة أيام.

وتتضمن الفعاليات سلسلة من البرامج النوعية المتكاملة أبرزها تدريب المدربين على أساليب تتيح لكل لاعب، بغض النظر عن درجة إعاقته، فرصة المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية فيما يتم للمرة الأولى تأهيل مجموعة من اللاعبين القادة ليكونوا مساعدين للمدربين.

ويشهد الحدث تنظيم «ملتقى العائلات الصحي» الذي يُعد الأول من نوعه لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الشديدة، وبرنامج الكشف الصحي لتقديم فحوص وقائية متخصصة في ثلاثة مجالات رئيسة هي صحة الفم والأسنان، وصحة السمع، وصحة الأقدام، إضافة إلى عرض حي للأنشطة الحركية، يستعرض أساليب مبتكرة تدعم جميع اللاعبين وتمكنهم من المشاركة الفعالة.