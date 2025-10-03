تعاون بين «الأعمال الخيرية العالمية» و«جلفار» لدعم المشاريع الإنسانية

وقّعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية اتفاقية تعاون مع شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، بهدف دعم المشاريع الخيرية والإغاثية، من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية كتبرعات موجّهة لمستحقيها داخل دولة الإمارات وخارجها، خصوصاً الدول الإفريقية التي تنعدم فيها الرعاية الصحية، وتمثل الاتفاقية خطوة رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تسعى إلى تعزيز الشراكة في مجال العطاء، وتقديم نموذج متقدم للتعاون بين القطاع الخيري والقطاع الدوائي الوطني.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة جلفار بتزويد الهيئة بقوائم دورية من الأدوية المتاحة للتبرع، على أن تعمل الهيئة على توجيهها ضمن مشاريعها، وفق الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها، كما تتضمن الاتفاقية التعاون في المبادرات المجتمعية المشتركة، وتبادل الخبرات، والتنسيق الإعلامي لتسليط الضوء على هذه الجهود.

وفي هذا الصدد، صرّح الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، بأن «توقيع هذه الاتفاقية مع شركة رائدة مثل جلفار يمثل إضافة نوعية لمسيرة الهيئة، ويجسد قيم العطاء المتأصلة في دولة الإمارات، نحن نؤمن بأن تضافر الجهود يعزز من قدرتنا على الوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجاً ويعكس التزام الجميع بمبدأ المسؤولية المجتمعية، ونأمل أن تكون هذه الشراكة بداية لمبادرات أوسع تخدم الإنسان أينما كان».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، باسل زيادة، بأن «هذه الاتفاقية تُعد محطة جديدة في مسيرة التعاون المؤسسي لدعم العمل الخيري، بما يعكس الصورة الحضارية للشركات في دولة الإمارات، ويبرز سعي (جلفار) الدائم لمساعدة المرضى والمنشآت الصحية في أشد المناطق حاجة، إلى جانب تقديم مختلف أنواع الدعم بشكل رسمي عن طريق جهات موثوقة في الدولة، وتحظى بمكانة محلية وعالمية مرموقة».