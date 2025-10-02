«بنيان الخير».. مبادرة تستهدف جمع 35 مليون درهم لتشييد 22 مبنى وقفياً

وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مبادرة مجتمعية وقفية باسم «بنيان الخير»، تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

كما تهدف المبادرة، التي تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية التي تنظمها على مدار العام، إلى المشاركة المجتمعية من قِبَل أفراد ومؤسسات المجتمع في تحقيق الخطط الإسكانية للمواطنين.