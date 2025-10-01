«الإمارات للأمراض الجلدية»: علاجات متطورة لمرض «الثعلبة» في الإمارات

أكّدت جمعية الإمارات للأمراض الجلدية أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض الثعلبة «Alopecia Areata»، الذي يُعدّ من أبرز الأمراض الجلدية المناعية شيوعاً، مشيرة إلى التقدم الكبير في طرق العلاج المتوافرة بدولة الإمارات، ما يمنح المرضى أملاً جديداً في استعادة الشعر وتحسين جودة حياتهم.

وتشير الدراسات إلى أن مرض الثعلبة يصيب ما يصل إلى 2% من السكان عالمياً، حيث يظهر المرض عادة على شكل تساقط مفاجئ للشعر في فروة الرأس أو مناطق أخرى من الجسم، ما يترك أثراً نفسياً واجتماعياً بالغاً في المرضى، فيما لا يُعدّ فقدان الشعر مجرد مشكلة جمالية، بل يؤثر بشكل مباشر في الثقة بالنفس والعلاقات الاجتماعية والحياة المهنية، ما يستدعي تضافر الجهود الطبية والمجتمعية لدعم المصابين.

وأكّدت الجمعية أنه بفضل التقدم الطبي الكبير للقطاع الطبي في دولة الإمارات، تتوافر اليوم خيارات علاجية متعددة، تشمل الحقن الموضعية، والعلاجات المناعية، وأحدث الأدوية البيولوجية، حيث أظهرت هذه العلاجات فاعلية ملحوظة في تحفيز نمو الشعر وتقليل نشاط المرض، ما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المرضى لتحقيق تحسن ملموس.

وقال رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجلدية رئيس قسم الأمراض الجلدية في «مستشفى إبراهيم عبيدالله»، الدكتور أيمن النعيم، إن الثعلبة البقعية، رغم ما تحمله من تحديات نفسية، لم تعد بلا أمل، فبفضل العلاجات الحديثة، يستطيع العديد من المرضى في الإمارات تحقيق نمو ملحوظ للشعر وتحسين جودة حياتهم.

من جانبها، أكّدت الأمين العام لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية، الدكتورة هدى رجب، أن نشر الوعي العام بمرض الثعلبة يساعد على كسر الوصمة، وتعزيز الدعم، وتمكين المرضى من مواجهة رحلتهم بثقة.

الدكتور أيمن النعيم:

• الثعلبة البقعية، رغم ما تحمله من تحديات نفسية، لم تعد بلا أمل، فبفضل العلاجات الحديثة، يستطيع العديد من المرضى في الإمارات تحقيق نمو ملحوظ للشعر وتحسين جودة حياتهم.