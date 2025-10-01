«الإمارات لرعاية وبر الوالدين» تنظم رحلة لكبار المواطنين إلى أذربيجان

نظّمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، رحلة خاصة لوفد من كبار المواطنين إلى جمهورية أذربيجان، شملت مدينتَي شماخي وباكو، وعدداً من المعالم السياحية والثقافية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجمعية لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتلبية تطلعاتهم من خلال برامج نوعية ترفيهية وثقافية وصحية، تسهم في إسعادهم وتعزيز اندماجهم المجتمعي. وتضمن برنامج الرحلة، التي استمرت أربعة أيام، جولات تعريفية في مدينة شماخي التاريخية، وزيارات لأهم المواقع التراثية والطبيعية، إلى جانب فعاليات ترفيهية، وحظي الوفد بزيارة خاصة من سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، محمد مراد حسن البلوشي، الذي استقبل كبار المواطنين بحفاوة واطمأن على أحوالهم.

وقالت عضو مجلس إدارة رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، نسرين بن درويش، إن تنظيم هذه الرحلة يعكس جهود الجمعية المستمرة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وتلبية تطلعاتهم، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي تزامناً مع «عام المجتمع» وانسجاماً مع رسالة الجمعية في توفير بيئة صحية واجتماعية تسهم في إسعاد كبار المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب مميّزة تسهم في كسر الروتين اليومي، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية.