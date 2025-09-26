جمعية دبي الخيرية وجهاز الرقابة المالية في دبي ينظمان مبادرة لدعم التعليم

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تنظيم مبادرة مميزة لدعم التعليم، بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية في دبي، وذلك ضمن حملتها السنوية لدعم التعليم "ألف باء"، بهدف جمع التبرعات النقدية والعينية لدعم تعليم الطلاب من الأسر المتعففة والأطفال الأيتام.

وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي: ""نؤمن في جهاز الرقابة المالية بأن التعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وهو الاستثمار الأهم في مستقبل الأجيال. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع جمعية دبي الخيرية ضمن التزامنا الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية التي تعزز فرص التعلّم وتفتح الآفاق أمام الطلاب من مختلف الفئات."

وتتيح المبادرة، التي تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 06 أكتوبر القادم، للموظفين والزوار بجهاز الرقابة المالية في دبي فرصة توفير مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك التبرعات النقدية والعينية لتلبية احتياجات طلاب الأسر المتعففة مثل تغطية الرسوم الدراسية، وشراء المستلزمات المدرسية الأساسية مثل الزي المدرسي، والحقائب، والقرطاسية، وغيرها من مشاريع حملة دعم التعليم.

وشهدت المبادرة حضور عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، وعامر القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، إلى جانب فريق المسؤولية المجتمعية في الجهاز.

كما شارك في الحضور أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وفريق عمل الجمعية.

وفي تصريح صحفي، قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "نحن نؤمن بأن التعليم ليس مجرد حق، بل هو الأساس الذي نبني عليه مستقبل الأجيال، وهو استثمار في قدرات أبنائنا ومستقبل وطننا. ولذلك، نعتبر هذه المبادرة أكثر من مجرد فعالية لجمع التبرعات، بل هي شهادة حية على روح التكاتف والتعاون التي يتميز بها مجتمعنا في دولة الإمارات."

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "نحن فخورون وممتنون لشراكتنا الاستراتيجية مع جهاز الرقابة المالية في دبي. وهذا التعاون يجسد حرص الجهات الحكومية على دعم العمل الإنساني والخيري، ودمج المسؤولية المجتمعية في صميم عملها. وهذا التكاتف بين القطاع الحكومي والجمعيات الخيرية هو ما يمكّننا من الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة وتقديم الدعم الفعال لهم، خصوصًا في مجال التعليم الذي نعتبره أولوية قصوى."

وفي الختام، أكّد عبد الرحمن الحارب: "سيواصل جهاز الرقابة المالية جهودها في دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجيتها، والعمل مع شركائنا لدعم التعليم والارتقاء بقدرات أبنائنا، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك واقتصاد مزدهر قائم على المعرفة."