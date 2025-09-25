«نسائية دبي» تفتتح الملتقى الصحي الـ 13 للمرأة

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، افتتحت جمعية النهضة النسائية، متمثلة في إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، أمس، الملتقى الصحي الـ13 للمرأة، تحت شعار «أطفال بعافية وسعادة».

ويأتي الملتقى تزامناً مع «عام المجتمع»، وترسيخاً لجهود الركائز السياسة الوطنية، وجهود دولة الإمارات المبذولة لصحة الطفل، وتأكيداً على حرص الجمعية على تقديم ملتقى صحي يطرح العديد من الموضوعات الهادفة التي ترفع مستوى الوعي الصحي والوقائي، وضم الملتقى عدداً من الأوراق العلمية الطبية لنخبة من الاستشاريين والأطباء ذوي الكفاءة الطبية المرموقة، إلى جانب تنظيم ورش وأنشطة متنوعة، وإجراء فحوص مجانية.

وتبرز أهمية الملتقيات الصحية التوعوية في تعزيز آفاق الصحة المستدامة، وترسيخ قيم الثقافة الصحية والعلاجية في القطاعات التنموية التي تخدم الأسرة، ويبرز دورها في تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة مجمل القضايا الصحية والتحديات التي تواجه صحة الطفل، ما يعزز جهود جمعية النهضة النسائية في تمكين الأسرة.

ويعقد الملتقى على مدار يومين، ويشمل أربع جلسات متخصصة، بإدارة استشاري طب نفسي معتمد، أستاذ الطب النفسي الدكتور باسم حامد بدر. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «صحة الجهاز الهضمي للأطفال تبدأ من التغذية»، وقدمها استشاري الجهاز الهضمي للأطفال، الدكتور نافع حسين محمد الياسي، والجلسة الثانية بعنوان «بدايات صحية – بناء أسس الصحة مدى الحياة»، قدمها استشاري طب الأطفال، الدكتور إسلام محمد صالح البارودي، أما الجلسة الثالثة بعنوان «استراتيجيات التغذية التكميلية - سد الفجوات الغذائية»، فقدمها استشاري طب الأطفال، الدكتور سامح عبدالعظيم عبدالمجيد، والجلسة الرابعة بعنوان «تحسين صحة حديثي الولادة من خلال التغذية المبكرة»، قدمها استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور أحمد حسن المازمي.

واختتمت الجلسات بمساحة حوارية ونقاشية هادفة، إذ تم تخصيص وقت كافٍ للجمهور والمشاركين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول ما طُرح من مفاهيم صحية وعلاجية وطبية، تحقيقاً للصحة الآمنة والمستدامة، وتمت الإجابة عن كل الأسئلة بنقاش مفتوح.

ويخُصص اليوم الثاني للورش العلمية الصحية والتثقيفية، أولاها ورشة صحة الأطفال وسلوكياتهم، ومشكلات القلق والتوتر العصبي، تقدمها استشاري طب الأطفال والجهاز العصبي من المملكة العربية السعودية، الدكتورة هبة قطب، والورشة التثقيفية «15 × 15 دقيقة»، تقدمها المدير الطبي وتطوير الأبحاث لشركة نوتريفيت، الدكتورة سميرة موسى.