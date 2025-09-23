«إسلامية دبي» تفتتح «حضانة الفريج» في المزهر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن افتتاح فرعها الجديد لـ«حضانة الفريج» في مركز المزهر الثقافي الإسلامي.

ويستقبل الفرع الجديد للحضانة 38 طفلاً موزعين على ثلاثة صفوف دراسية، وتم تصميم كل منها بما يتناسب مع فئة عمرية محددة، لضمان تقديم منهج تربوي وتعليمي يناسب احتياجات الأطفال في هذه المرحلة الحساسة من النمو والتطور، ويُذكر أن الفرع الأول من «حضانة الفريج» قد حقق نجاحاً لافتاً منذ انطلاقه، ضمن رؤية تنموية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع مترابط ومتمسك بهويته الوطنية.

وأشاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بالمستوى الذي تتميز به حضانة الفريج، مؤكداً أنها تختلف بشكل كبير عن الكثير من الحضانات الأخرى التي لها توجهات «تجارية»، وذلك كونها لا تركز فقط على الرعاية والتعليم، بل تهدف أيضاً إلى غرس القيم والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في نفوس الأطفال، وقال: «التصور الذي تم وضعه لحضانة الفريج يرسّخ مفاهيم التربية التي نشأ عليها أبناء مجتمع الإمارات منذ القدم، من احترام الوالدين، وتقدير كبار السن، وتربية الأبناء تربية صالحة، وتوجيههم التوجيه السليم».

فيما عبّرت مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، عن فخرها بهذه المبادرة المجتمعية التي وصفتها بـ«النموذج الممتاز» الذي يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة، ويحقق أجندة دبي الاجتماعية، ما يعكس تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والشركاء. وأكدت أن افتتاح الفرع الثاني هو دليل واضح على نجاح الفكرة وثقة أولياء الأمور المتزايدة في حضانات الفريج.

وأشارت إلى أن الحضانة تسهم في دعم التلاحم الأسري وتعزيز استقرار المجتمع من خلال تزويد الأطفال ببيئة تعليمية وتربوية تعتمد اللغة العربية والدين الإسلامي الحنيف بشكل أساسي، ما يساعد أولياء الأمور في غرس القيم الأساسية التي ترتكز عليها الهوية الإماراتية.

بدوره، أكد المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أحمد درويش المهيري، أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الدائرة 2025 – 2027، التي تركز على أن تكون أقرب للمجتمع، مع اعتبار الأسرة الإماراتية ركيزة أساسية، وأضاف أن الحضانة تطبق للمرة الأولى منهجاً تعليمياً متكاملاً باللغة العربية في هذه المرحلة العمرية، وذلك بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

كما أفادت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، آمنة المازمي، بأن حضانات الفريج تتماشى مع استراتيجية التعليم 33، كما تدعم استراتيجية تعلم اللغة العربية، خصوصاً في مرحلة الطفولة المبكرة، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه المرحلة لضمان بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته ولغته.

