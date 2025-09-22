«سعادتنا من سعادتكم» تعزّز التواصل مع المتعاملين في «شرطة الخوانيج»

أكّد مدير مركز شرطة الخوانيج، العميد علي راشد مرخان الكتبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، وأهمية متابعة سير العمل في مراكز إسعاد المتعاملين، للتواصل المباشر مع متعاملي شرطة دبي والتعرف إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم التطويرية، منوهاً بالحرص الدائم على تعزيز التواصل وإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال إشرافه على سير إنجار معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة الخوانيج، إلى جانب لقائه عدداً من المتعاملين في منطقة الاختصاص المهمة التي تضم مناطق تجارية وسكنية، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا المتعاملين وإسعادهم.

وقال العميد علي الكتبي، إن الإشراف على سير العمل يأتي ضمن مبادرة «سعادتنا من سعادتكم»، التي أطلقتها شرطة دبي بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين وإسعادهم، إلى جانب تخصيص تكريم شهري على مستوى المراكز للموظفين المتميزين في خدمة المجتمع والمتعاملين، تعزيزاً لروح المبادرة والإبداع في العمل الشرطي، حيث إنها خصصت شهر سبتمبر الجاري بالكامل لخدمة المتعاملين في مراكز الشرطة، عبر تقديم خدمات راقية ومتميزة للجمهور، وخلق روح من التنافس الإيجابي بين الموظفين، على أن يتم في نهاية الشهر تنفيذ استبيان شامل لقياس رضا المتعاملين في كل مركز، بما يعزّز مسيرة شرطة دبي في مجال التميز الحكومي والخدمات الذكية.

وأوضح العميد علي الكتبي أن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص شرطة دبي عليها لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تُعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

وقدّم العميد علي الكتبي شرحاً للمتعاملين حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.