«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تتفقد مساجد في الفجيرة

أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بالمساجد ورسالتها وعمارتها والعناية بها، باعتبارها منابر إشعاع علمي وثقافي، وملتقيات حضارية تجسّد أسمى معاني الألفة والتعاون والتسامح بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لعدد من المساجد في إمارة الفجيرة، يرافقه عدد من المسؤولين في الهيئة، حيث شدد على ضرورة متابعة احتياجات المساجد، وتوفير متطلباتها على وجه السرعة، والعمل على تذليل الصعاب والتعامل الإيجابي مع مختلف التحديات بمهنية وكفاءة واقتدار.

كما عقد اجتماعاً موسعاً مع مديري الفروع، بحضور مدير عام الهيئة، أحمد راشد النيادي، تم خلاله مناقشة آلية سير العمل في الهيئة، ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة الإدارية، بما يتيح تمكين أفراد المجتمع من الحصول على خدمات الهيئة بسهولة عبر مختلف المنصات الرقمية والذكية.

ودعا خلال الاجتماع إلى زيادة التواصل بين الفروع، والاستفادة من الخبرات، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في الخدمات.

من جانبه، استعرض مدير عام الهيئة أبرز إنجازات الهيئة وخططها بشأن بناء وصيانة وإدارة المساجد برؤى تتخذ من الاستدامة هدفاً رئيساً تسعى لتحقيقه بتميز وابتكار، كما قدم ملخصاً حول نسب إشغال وإيرادات الوقف والتبرعات الوقفية، إضافة إلى تقرير شامل عن المشاريع الوقفية الاستثمارية التي تديرها الهيئة.

